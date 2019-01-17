حماس تكشف عن تمويل إيران عشرات الشقق السكنية لاسرى محررين في غزة

فلسطينيان قرب مبنى جديد بني بتمويل إيراني وتم تخصيصها للأسرى الفلسطينيين الذين خرجوا من سجون إسرائيل في خان يونس جنوب قطاع غزة في 17 ينانير 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:39 17/01/2019 حدث بتاريخ: 19:39 17/01/2019

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أنها وزعت شققا سكنية بنيت بتمويل إيراني في خان يونس في جنوب قطاع غزة لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وقال بهاء المدهون وكيل الوزارة في بيان إن وزارته "أجرت الأربعاء القرعة العلنية لتوزيع 26 شقة على 26 أسيرا محرراً من بين 125 محررا مستفيدين من المنحة بتمويل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في برج الصالحي1، في حي الإسراء بمدينة خان يونس".

واعتبر أن هذا المشروع يهدف الى "التخفيف من معاناة أسرانا المحررين وذويهم في كافة مناحي الحياة"، مثمناً الدعم الذي تقدمه ايران في كافة المجالات.

وقالت الوزارة إنها "ستبني برج الصالحي 2 فى شمال قطاع غزة كما ستبني سلسلة أبراج أخرى في أماكن متفرقة من القطاع" للاسرى المحررين.

وتقدم أيران منذ نحو عشرين عاما، دعما عسكريا وماليا للفصائل الفلسطينية خصوصا لحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام.

خاضت حماس ثلاث حروب مع إسرائيل منذ 2008.

وتعتبر إسرائيل إيران عدوها اللدود وتهمها بالسعي إلى تدميرها.