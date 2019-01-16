وزارة الصحة في غزة: 251 فلسطينيا قتلوا برصاص إسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:41 16/01/2019 حدث بتاريخ: 21:41 16/01/2019

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء أن 251 فلسطينيا قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في إطار مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 آذار/مارس 2018.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن من بين إجمالي القتلى 47 طفلا و5 إناث و3 مسعفين وصحفيين اثنين.

وأوضح التقرير أن عدد الجرحى بلغ نحو 26 الفا و800 جريح من بينهم نحو 6 ألاف و300 بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي والاختناق وقنابل الغاز، فيما تعرض 100 من إجمالي الجرحى لحالات بتر.

وتطالب احتجاجات مسيرات العودة التي تتضمن مواجهات شبه يومية بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة، برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.