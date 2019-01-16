الخارجية السورية تعليقا على "المنطقة العازلة": أردوغان لا يتعامل إلا بلغة الاحتلال

مبنى وزارة الخارجية والمغتربين السورية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:33 16/01/2019 حدث بتاريخ: 11:33 16/01/2019

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول تفاهم مع الولايات المتحدة تقوم تركيا بموجبه بإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري" تؤكد أن "هذا النظام لا يتعامل إلا بلغة الاحتلال والعدوان".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) الليلة الماضية عن المصدر القول إن تصريحات أردوغان "تؤكد مرة جديدة على أن هذا النظام راع للإرهابيين ... ولا يتعامل إلا بلغة الاحتلال والعدوان ولا يمكن أن يكون إلا نظاما مارقا متهورا غير مسؤول يتصرف بشكل مستمر بما يتناقض مع أبسط مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية "تؤكد أن محاولة المساس بوحدة سورية لن تعتبر إلا عدوانا واضحا واحتلالا مباشرا لأراضيها ونشرا وحماية ودعما للإرهاب الدولي من قبل تركيا".

كما شدد على أن الحكومة السورية "كانت وما زالت مصممة على الدفاع عن شعبها وحرمة أراضيها ضد أي شكل من أشكال العدوان والاحتلال بما فيه الاحتلال التركي للأراضي السورية بكل الوسائل والإمكانيات".

وكان أردوغان قال أمس إن تركيا والولايات المتحدة توصلتا، خلال اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تفاهم له أهمية تاريخية بشأن منطقة عازلة تقيمها تركيا في سورية على طول الحدود.

وكان البيت الأبيض ذكر أن ترامب أكد خلال الاتصال أهمية ألا "تسيء" تركيا معاملة الأكراد أو غيرهم من الجماعات التي قاتلت إلى جانب القوات الأمريكية في سورية ضد تنظيم داعش.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سورية أثار مخاوف بشأن مصير المسلحين الأكراد الذين تعاونت معهم الولايات المتحدة في محاربة داعش هناك، وخاصة في ظل تهديد تركيا بشن عملية عسكرية في مناطق بشمال سورية يسيطر عليها المسلحون الأكراد.