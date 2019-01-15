إضراب جزئي في الضفة الغربية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي

امرأة تسير أمام متاجر مغلقة خلال الإضراب احتجاجا على نظام الضمان الاجتماعي في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 15 يناير 2019

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:51 15/01/2019 حدث بتاريخ: 19:51 15/01/2019

نُفذ إضراب جزئي الثلاثاء في كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة ونظمت احتجاجات شارك فيها آلاف التجار والعمال الفلسطينيون ضد قانون للضمان الاجتماعي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه.

وشمل الإضراب مصانع ومؤسسات خاصة ونظمت في مدينة رام الله تظاهرة شارك فيها آلاف العمال وهم يهتفون ضد الحكومة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، غير أن آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها وهتفوا ضد القانون وضد الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله.

وصادق الرئيس محمود عباس على القانون في العام 2016 بعد إحالته من الحكومة.

وفي حين لا تمانع الحكومة او عباس إعادة النظر في مواد في القانون، يطالب كثيرون بالغاء فكرة إقرار القانون من الأصل، والسبب فقدان الثقة بالوضع السياسي ومستقبل السلطة.

وقال عامر فران الذي شارك في التظاهرة أمام مقر مؤسسة الضمان لوكالة فرانس برس" قانون الضمان الاجتماعي مهم جدا لحماية مستقبل الناس، لكننا في البلد لا زلنا تحت الاحتلال، ولا يوجد تواصل بين أجزاء البلد".

وأضاف "يقولون بأننا دولة، فكيف سنطبق القانون في الضفة الغربية وغزة منقسمة عنا، وكيف سنطبقه على العمال في اسرائيل التي يمكن ان تمنعهم من العمل في اي وقت".

وقال فران "بلدنا غير مستقر لا اقتصاديا ولا سياسيا، لا نستطيع تطبيق القانون والمطلوب الغاء القانون".

وحاولت السلطة الفلسطينية فتح نقاشات مع قطاعات مختلفة لإجراء تعديلات في مواد القانون، لكن هذه النقاشات لم تمنع المحتجين من تنظيم تظاهرات واحتجاجات.

وتواجه السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة اتهامات بالفساد.

واظهر استطلاع نشرت نتائجه في كانون الأول/ديسمبر أن 53% من الفلسطينيين يرونها عبئاً.

وقال المتحدث باسم الحركة المعارضة لقانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان "إذا لم تسحب الحكومة القانون سننظم إضراباً آخر".

ويتواجد الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة حيث من المتوقع أن يلقي كلمة يكرر فيها الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين.