السعودية تنفي إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية

وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:42 14/01/2019 حدث بتاريخ: 21:11 14/01/2019

نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين، اعادة افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق ،و التي كان قد تم إغلاقها في آذار/مارس عام .2012

وجاء في البيان "إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريح المزعوم، وأوضح أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلا".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين "افتتاح سفارة الرياض في دمشق سيكون في الساعة الواحدة والنصف ظهراً".

وذكرت المواقع أن مسؤولا سعوديا أعرب عن نية بلاده إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، موضحا أنه لم يعين سفير بعد.

كانت الإمارات قد اعلنت ، أواخر الشهر الماضي، فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت مملكة البحرين استمرار عمل سفارتها لدى سورية، لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد، وذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بدمشق عقب بدء الأزمة السورية".