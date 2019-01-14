أبو الغيط يعرب عن انزعاجه إزاء واقعة حرق علم ليبيا في لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:19 14/01/2019 حدث بتاريخ: 18:23 14/01/2019

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين عن انزعاجه الشديد ازاء واقعة حرق علم ليبيا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال أبو الغيط ، في بيان صحفي اليوم :" من غير المقبول في أي حال من الأحوال أو تأسيساً على أية حجة أن يتم حرق علم أية دولة عربية، خاصة إذا ما حدث هذا الأمر على أرض عربية، وأخذاً في الاعتبار أن وجود اختلافات في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة لا يبرر حرق علم عربي، يمثل في حقيقة الأمر رمز الدولة وواجهتها والمعبر عن إرادة ووحدة شعبها".

وأهاب الأمين العام في هذا الإطار بسلطات الدولة اللبنانية، في ضوء تعهداتها والتزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة.

وذكر أنه كان هناك ترحيب من مختلف الدول الأعضاء بالجامعة بالطلب اللبناني باستضافة هذه القمة، وأن هناك في ذات الوقت رغبة كبيرة في إنجاح القمة، بالنظر إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها والتطلع إلى أن تخرج عنها نتائج ملموسة تؤدي إلى إعطاء دفعة قوية للعمل العربي المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

على صعيد آخر ، بحث أبو الغيط اليوم مع فيليبو جراندي"، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة ، تطوير التعاون المشترك لمخاطبة الاحتياجات المتزايدة للاجئين العرب.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومكتب المفوض السامي انطلاقاً من مذكرة التفاهم المحدثة التي وقعها الأمين العام والمفوض السامي بنيويورك في أيلول/ سبتمبر 2017، خاصةً فيما يتعلق بمخاطبة احتياجات اللاجئين العرب، داخل وخارج المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أعرب خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي يبذلها مكتب المفوض السامي من أجل التعامل مع الأوضاع الانسانية الصعبة، التي يمر بها عدد كبير من اللاجئين العرب نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة التي مرت بها بعض الدول العربية على مدار السنوات الأخيرة، خاصةً في كل من سورية واليمن وليبيا، والتي أدت إلى حدوث تدفقات غير مسبوقة في أعداد اللاجئين.