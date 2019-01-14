وزير الخارجية القطري: قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارة في #سوريا
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين إنه لا يرى ضرورة لإعادة فتح سفارة في دمشق وإنه ليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
وأضاف أيضا أن قطر ما زالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وقال "موقف قطر منذ اليوم الأول هناك أسباب، كانت بسببها تعليق عضوية وتجميد مشاركتها في الجامعة العربية، الأسباب ما زالت قائمة ولم تزل، فلا نري هناك أي عامل مشجع لعودة سوريا... التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو فقط تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب".
وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.