وزير الخارجية القطري: قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارة في #سوريا

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:58 14/01/2019 حدث بتاريخ: 11:59 14/01/2019

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين إنه لا يرى ضرورة لإعادة فتح سفارة في دمشق وإنه ليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

وأضاف أيضا أن قطر ما زالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال "موقف قطر منذ اليوم الأول هناك أسباب، كانت بسببها تعليق عضوية وتجميد مشاركتها في الجامعة العربية، الأسباب ما زالت قائمة ولم تزل، فلا نري هناك أي عامل مشجع لعودة سوريا... التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو فقط تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب".

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.