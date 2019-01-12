سوريا تعلن تصديها لقصف إسرائيلي على مواقع في محيط دمشق

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:55 12/01/2019 حدث بتاريخ: 12:56 12/01/2019

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، نقلا عن مصدري عسكري، أن الدفاعات الجوية السوريّة تصدت مساء الجمعة "لصواريخ معادية" أطلقتها مقاتلات إسرائيلية قرب دمشق، وأشارت إلى أن "نتائج العدوان اقتصرت على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

و"في تمام الساعة 23,15 (بالتوقيت المحلّي)، قامت طائرات حربيّة إسرائيليّة قادمة من اتّجاه إصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق". وفق ما أوضح المصدر، مشيرا إلى أنه "على الفور، تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت نتائج العدوان حتّى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

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كما نقلت "سانا" عن مصدر في وزارة النقل أن "حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان".

وسمع مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في دمشق دويّ انفجارات عدّة.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الجمعة أنّ "قسمًا من الصواريخ أصاب ثلاثة أهداف في الريفين الغربي والجنوبي الغربي للعاصمة دمشق، هي مستودعات أسلحة تتبع لحزب الله اللبناني أو القوات الإيرانية". مضيفا أنّ "الاستهداف الأكبر كان لمنطقة الكسوة ومناطق أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي حيث يتواجد هناك تمركزات ومستودعات للإيرانيين وحزب الله".

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارًا أهدافاً عسكريّة للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيّين في سوريا. ونادراً ما تُعلّق إسرائيل على استهدافها سوريا، إلا أنّها أعلنت في أيلول/سبتمبر أنها شنت مئتي غارة في الأراضي السوريّة خلال 18 شهراً ضدّ أهداف غالبيّتها إيرانيّة.