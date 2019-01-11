مقتل فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في شرق غزة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:24 11/01/2019 حدث بتاريخ: 18:54 11/01/2019

قتلت فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت الجمعة قرب السياج الحدودي في شرق قطاع غزة خلال احتجاجات "مسيرات العودة" فيما أصيب 14 آخرون بجروح، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان "استشهدت المواطنة أمل مصطفى احمد الترامسي (43 عاما) شرق مدينة غزة برصاص جيش الاحتلال باصابتها في رأسها، كما أصيب 25 آخرون برصاص الجيش من بينهم صحافيان ومسعف" .

واضاف "كما تم استهداف سيارة اسعاف بقنبلة غاز مباشرة".

وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي لفرانس برس "تجمع خلال ساعات بعد الظهر ما يقارب 12 الف متظاهر ومتظاهرة في مواقع عدة على طول السياج الأمني لقطاع غزة".

واضاف "قام المحتجون بإحراق إطارات السيارات ورشقوا الحجارة ورموا مواد متفجرة وقنابل يدوية في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي والسياج الأمني لقطاع غزة. وخلال أعمال الشغب قام مشبوهان بعبور السياج الأمني من شمال قطاع غزة والتسلل إلى إسرائيل، لكن الجيش قام بإطلاق النار في اتجاههما ما اجبرهما على العودة".

واشار الى أن الجيش الإسرائيلي رد على اعمال العنف "وفق المعايير والاجراءات المتبعة باستخدام وسائل تفريق الشغب واطلاق النار".