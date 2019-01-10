إلغاء زيارة زعيم حركة حماس إلى موسكو

الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:51 10/01/2019 حدث بتاريخ: 19:52 10/01/2019

قال مسؤولون فلسطينيون يوم الخميس إن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى موسكو أُلغيت وسط مشاحنات جديدة بين الحركة التي تسيطر على قطاع غزة والسلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية.

وقال موسى أبو مرزوق المسؤول الكبير في حركة حماس على تويتر إن الاجتماع المقرر يوم 15 يناير كانون الثاني بين إسماعيل هنية زعيم حماس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأجل ”لوقت أخر لانشغال وزير الخارجية مع حرصهم على إتمامها“. ولم يتحدد موعد آخر للزيارة.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية أول من نشر نبأ إلغاء الزيارة في وقت سابق استنادا إلى معلومات من سفير السلطة الفلسطينية لدى موسكو.

وتصاعدت حدة الخلاف الدائر منذ فترة طويلة بين حماس والسلطة الفلسطينية على اقتسام السلطة هذا الأسبوع عندما سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح الحدودي مع مصر. وحل محلهم موظفون من حماس.

وردت مصر بإغلاق المعبر أمام المسافرين من غزة عبر رفح المنفذ الرئيسي للفلسطينيين في القطاع على العالم.

وتحكم إسرائيل القيود على معابرها الحدودية مع غزة مستندة لاعتبارات أمنية.

وفي الماضي سمحت مصر لقيادات من حماس بالعبور حتى عندما كان معبر رفح مغلقا أمام بقية السكان. وأغلقت مصر، التي تقاتل مسلحين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء الواقعة على حدود غزة، المعبر مرارا.

وقالت مصادر فلسطينية إن مسؤولين أمنيين مصريين بارزين اجتمعا مع ممثلين عن حماس في غزة يوم الخميس لبحث جهود المصالحة التي تتعرض للانهيار والتوترات على الحدود مع إسرائيل.

وفشلت حماس والسلطة الفلسطينية مرارا في تنفيذ اتفاق مصالحة توسطت فيه مصر.