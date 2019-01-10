أنقرة تحذر من أنها ستشن هجوما في شمال سوريا إذا تأخر الانسحاب الأميركي

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:55 10/01/2019 حدث بتاريخ: 14:20 10/01/2019

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس من أن أنقرة ستشن هجوما في شمال سوريا إذا تأخر الإنسحاب الأميركي.

وقال وزير الخارجية التركي في مقابلة مع شبكة "ان تي في"، "إذا تأخر (الانسحاب) مع أعذار سخيفة لا تعكس الواقع مثل +الأتراك سيقتلون الأكراد+ فسننفذ قرارنا" شن عملية في شمال سوريا.

ويلمح تشاوش أوغلو بذلك إلى تصريحات نظيره الأميركي نايك بومبيو الذي أكد في الثالث من كانون الثاني/يناير أن واشنطن تريد التأكد من أن "الأتراك لن يقوموا بقتل الأكراد" في سوريا بعد انسحاب أميركي.

وتتعلق الخلافات بين الدولتين بوحدات حماية الشعب الكردية، ففي حين تعتبرها أنقرة قوات "ارهابية"، تدافع عنها واشنطن لدورها الكبير في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة الثلاثاء الموقف الأميركي الداعي الى ضمان حماية القوات الكردية المسلحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوات الاميركية.

وتزامنت تصريحات إردوغان مع وجود مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في أنقرة.

وصرح بولتون أنه يجب توافر شروط من بينها ضمان سلامة الحلفاء الأكراد قبل انسحاب القوات الأميركية من سوريا الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال تشاوش أوغلو إن "تركيا ستحارب وحدات حماية الشعب سواء انسحبت الولايات المتحدة أو لم تنسحب".