وزير الخارجية الأميركي يلتقي السيسي في القاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في القاهرة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:11 10/01/2019 حدث بتاريخ: 12:52 10/01/2019

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الخميس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة، بحسب صحافي في فرانس برس.

وبدأ اللقاء الذي ينتظر أن يتناول الملفات الإقليمية الرئيسية، قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (8:00 ت غ)، بحسب المصدر نفسه.

وكان بومبيو وصل مساء الاربعاء الى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت الى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية السنة بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغ عددها ألفا جندي من سوريا، تسود تساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وسيلتقي وزير الخارجية الأميركي قبل ظهر الخميس نظيره المصري سامح شكري. ويلقي خطابا في الجامعة الأميركية بالقاهرة سيحاول فيه أن يعرض استراتيجية أميركية متماسكة في الشرق الأوسط على الرغم من قرارات دونالد ترامب التي تشير الى رغبة الولايات المتحدة في فك الارتباط مع بعض الدول.

وتعتبر القاهرة حليفا رئيسيا لواشنطن في الشرق الاوسط. ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية في العام 1979، حصلت مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بلغت 30 مليار دولار، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تعليقها لبعض الوقت في ظل رئاسة باراك اوباما، استؤنفت المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1,3 مليار دولار.