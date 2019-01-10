الجيش الأميركي يواصل ضرباته في الصومال رغم إعلان ترامب رغبته في تعليقها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:04 10/01/2019 حدث بتاريخ: 10:07 10/01/2019

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنه شن ضربة جديدة في الصومال هي الرابعة منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب أكد رغبته في تعليق العمليات العسكرية في الخارج.

وقالت القيادة الأميركية لإفريقيا (أفريكوم) إن القوات الأميركية شنت الثلاثاء ضربة على معسكر للإسلاميين بالقرب من ياك براوي (جنوب غرب) ما أدى إلى مقتل ستة إسلاميين وتدمير آليتهم.

وهي ثالث عملية قصف تقوم بها القوات الأميركية ضد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة. فقد أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها قتلت قبل يوم أربعة مقاتلين بالقرب من مقديشو، وشنت ضربة بالقرب من ديراو سانلي (جنوب غرب) أسفرت عن مقتل ستة من مسلحي الشباب الأحد.

وكانت قد ذكرت في الثالث من كانون الثاني/يناير أنها قتلت قبل يوم واحد عشرة من مقاتلي الحركة الإسلامية بالقرب من ديراو سانلي.

ويؤكد الجيش الأميركي في كل بياناته أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها -- الحكومة الاتحادية الصومالية وقوة الاتحاد الإفريقي (أميصوم) -- هو منع مقاتلي حركة الشباب من التمركز في أماكن يمكن أن تشكل "ملاذا لهم للإعداد لهجمات إرهابية وشنها، وسرقة المساعدة الإنسانية وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتهم وإيواء إرهابيين".

وأكدت القيادة الأميركية لإفريقيا الأربعاء أن الجيش الأميركي "سيواصل التعاون مع شركائه لنقل مسؤولية الأمن في الصومال على الأمد الطويل إلى +أميصوم+ والحكومة الفدرالية الصومالية".

وكانت شبكة "ان بي سي" الأميركية ذكرت أن ترامب طلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الحد من عملياتها العسكرية بشكل كبير في الصومال.

وقرر ترامب في كانون الأول/ديسمبر سحب كل القوات الأميركية في سوريا ويفكر في تقليص عديد هذه القوات في أفغانستان.