نائب وزير خارجية سوريا متفائل إزاء المحادثات مع الجماعات الكردية

نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:12 09/01/2019 حدث بتاريخ: 17:16 09/01/2019

عبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء عن تفاؤله إزاء الحوار مع الجماعات الكردية التي تريد إبرام اتفاق سياسي مع دمشق في إطار جهودها لدرء هجوم تهدد به تركيا.

وقال المقداد "التجارب السابقة (مع الجماعات الكردية) لم تكن مشجعة ولكن الآن أصبحت الأمور في خواتيمها. وإذا كان بعض الأكراد يدعي أنه جزء لا يتجزأ من الدولة السورية ومن شعب سوريا فهذه هي الظروف المواتية. لذلك أنا أشعر دائما بالتفاؤل".

وتابع في تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحفيين "نشجع هذه الفئات والمجموعات السياسية على أن تكون مخلصة في الحوار الذي يتم الآن بين الدولة السورية وهذه المجموعات"، مضيفا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا بديل عن ذلك.