الجيش الأمريكي يقتل 6 متشددين في ضربة جوية بالصومال

طائرة امريكية بدون طيار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:43 08/01/2019 حدث بتاريخ: 11:13 08/01/2019

قال الجيش الأمريكي إنه قتل ستة إسلاميين متشددين في ضربة جوية بالصومال يوم الأحد في منطقة بإقليم شبيلي السفلى.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان مساء أمس الاثنين "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية.

"تم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة".

وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الشباب الإسلاميين.

وقال الجيش الأمريكي الشهر الماضي إنه قتل 62 متشددا في ست ضربات جوية.