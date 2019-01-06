الرئيس الفلسطيني يتسلم اوراق اعتماد سفراء ثلاث دُولَ أفريقية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:19 06/01/2019 حدث بتاريخ: 18:19 06/01/2019

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد ثلاث سفراء افارقة كسفراء لبلادهم غير مقيمين لدي دولة فلسطين وهم زيمبابوي وتنزانيا ونيجيريا وذلك خلال استقباله لهم بمقر الضيافة الرئاسي خلال زيارته الحالية لمصر .

وتسلم الرئيس عباس وفق بيان صحفي من المكتب الاعلامي لسفارة فلسطين بالقاهرة اليوم الأحد، أوراق اعتماد كريستوفر مابانجا سفيرا مفوضا فوق العادة غير مقيم لجمهورية زيمبابوي لدى دولة فلسطين. كما تسلم أوراق اعتماد سفير تنزانيا غير المقيم لدى فلسطين اللواء سليمان ناصور سفيرا مفوضا فوق العادة غير مقيم لجمهورية تنزانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين.

كما تسلم أوراق اعتماد البروفسور دانداتي عبد العزيز سفيرا مفوضا فوق العادة غير مقيم لجمهورية نيجيريا الاتحادية لدى دولة فلسطين.

وحضر مراسم تقبل الاعتماد، التي جرت بمقر قصر الضيافة الرئاسي في القاهرة، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.