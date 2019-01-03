القوات الإسرائيلية تطرد مستوطنين من موقع استيطاني غير قانوني بالضفة الغربية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:34 03/01/2019 حدث بتاريخ: 14:39 03/01/2019

طردت القوات الإسرائيلية عشرات المستوطنين اليهود من موقع استيطاني غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس (3 يناير كانون الثاني) وقالت إن أكثر من 20 شرطيا أُصيبوا بجروح أثناء مقاومة عنيفة لعملية الإجلاء.

وأقام مستوطنون بيتين متنقلين في موقع أمونا الاستيطاني الشهر الماضي فيما وصفوه بأنه احتجاج على زيادة في هجمات الفلسطينيين بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

وقبل عامين، أخرجت القوات المستوطنين من أمونا، وكان عددهم 300، بعد أن قررت المحكمة العليا أن الموقع الاستيطاني أُقيم دون سند قانوني ودون تصريح من الحكومة الإسرائيلية على أرض يملكها فلسطينيون في عام 1995.

وقالت الشرطة إن 23 من أفراد القوات الإسرائيلية على الأقل أُصيبوا في عملية اليوم الخميس بحجارة ألقاها المستوطنون وأكثرهم في سن المراهقة، أو في مشاجرات ونقلوا إلى مستشفى للعلاج.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن ثلاثة مستوطنين على الأقل أُصيبوا أيضا. وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعة أشخاص على الأقل لاعتدائهم على رجال الشرطة.

وجاء الإجلاء بعد أن رفضت محكمة القدس الجزئية أمس الأربعاء (2 يناير كانون الثاني) التماسا من المستوطنين يطلبون فيه عدم طردهم.

وتعتبر معظم الدول جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك، وأصدرت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي موافقات على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل أيضا في حرب عام 1967. ويعيش في المنطقتين أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.

وبينما تثير المشروعات الاستيطانية الإسرائيلية عادة إدانة من جانب الفلسطينيين وفي أوروبا، تتجنب الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى حد كبير توجيه انتقادات علنية للمستوطنات.