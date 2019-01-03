النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لخمسة موقوفين في قضية قتل جمال خاشقجي

الصحافي السعودي جمال خاشقجي

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:42 03/01/2019 حدث بتاريخ: 13:42 03/01/2019

طلبت النيابة العامة السعودية في افتتاح محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي الخميس عقوبة الإعدام لخمسة موقوفين، بحسب ما جاء في بيان.

وقال النائب العام في البيان إنه عقدت "الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11"، مشيرا الى أن النيابة العامة طالبت "بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".