النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لخمسة موقوفين في قضية قتل جمال خاشقجي
طلبت النيابة العامة السعودية في افتتاح محاكمة المتهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي الخميس عقوبة الإعدام لخمسة موقوفين، بحسب ما جاء في بيان.
وقال النائب العام في البيان إنه عقدت "الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد حمزة خاشقجي، وعددهم 11"، مشيرا الى أن النيابة العامة طالبت "بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".