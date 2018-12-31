محكمة التمييز البحرينية تؤيد حكما بسجن الناشط نبيل رجب

الناشط نبيل رجب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:51 31/12/2018 حدث بتاريخ: 11:51 31/12/2018

قال محامي الناشط البحريني البارز نبيل رجب إن محكمة التمييز أيدت حكما بالسجن خمس سنوات على موكله اليوم الاثنين لانتقاده الضربات الجوية التي تنفذها السعودية في اليمن واتهامه لسلطات السجن بالبحرين بالتعذيب.

وتضيق البحرين، التي تقطنها غالبية شيعية بينما تنتمي الأسرة الحاكمة إلى السنة، على المعارضة منذ أن سحقت السلطات احتجاجات نظمتها المعارضة في 2011. وأرسلت السعودية ودول خليجية أخرى قوات للمساعدة في إخماد التوترات.

وصدر على رجب، وهو شخصية قيادية في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في فبراير شباط بسبب انتقاده للغارات الجوية السعودية وكتابة تغريدات تتهم السلطات بالتعذيب.

وكان يقضي بالفعل حكما بالسجن عامين بسبب مقابلة صحفية قال فيها إن البحرين تعذب السجناء السياسيين.

وقال المحامي محمد الجشي لرويترز عبر الهاتف "محكمة التمييز ترفض الطعن وتؤيد الحكم الصادر بسجن نبيل رجب لمدة خمس سنوات بتهم التغريد على تويتر".

وجاء في وثيقة للمحكمة اطلعت رويترز على نسخة منها إن الحكم صدر على رجب لأنه "أذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية" فضلا عن أنه "أهان علنا الدول الأجنبية المبينة في الأوراق" و"وزارة الداخلية" في تعليقات نشرها على تويتر.

وأدانت جماعات حقوقية دولية الحكم وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال قضية رجب.