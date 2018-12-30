سقوط طائرة إنقاذ هليكوبتر ومقتل طاقمها في إمارة رأس الخيمة

المروحية كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:26 30/12/2018 حدث بتاريخ: 12:26 30/12/2018

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني قولها إن طائرة إنقاذ هليكوبتر سقطت مساء يوم السبت (29 ديسمبر كانون الأول) مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها في إمارة رأس الخيمة.

وقالت الوكالة أمس "أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة مروحية من نوع ‘أغوستا 139‘ كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في حوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة من مساء اليوم" السبت.

وأضافت أن الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة أمر بفتح تحقيق شامل في الحادث وفي اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوعه لمعرفة أسبابه.