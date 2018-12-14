مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:13 14/12/2018 حدث بتاريخ: 21:18 14/12/2018

قتل شاب فلسطيني الجمعة برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن محمود نخلة (17 عاما) أصيب برصاصة في بطنه خلال مواجهات في مخيم الجلزون غير البعيد عن رام الله.

ولدى سؤاله عن ذلك، لم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات على الفور.

وكانت الفصائل الفلسطينية وبينها حركة حماس دعت الى تظاهرات الجمعة ضد إسرائيل.

وشهدت الضفة الغربية حيث يعيش نحو 400 الف مستوطن وأكثر من 2,5 مليون فلسطيني الجمعة اشتباكات اثر تصاعد التوتر الخميس.