غوتيريش يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في مدينة الحديدة اليمنية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتوسط وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد المتمردين في ختام محادثات السويد

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:35 13/12/2018 حدث بتاريخ: 16:23 13/12/2018

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس أن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب البلاد، مشيرا أن المنظمة الاممية ستعلب دورا رئيسيا في ميناء المدينة.

وقال غوتيريش في ختام جولة محادثات سلام يمنية في السويد "لقد توصلتم إلى اتفاق حول ميناء الحديدة والمدينة سيشهد إعادة انتشار لقوات الطرفين في الميناء والمدينة ووقف لاطلاق النار على مستوى المحافظة"، مؤكدا أن الامم المتحدة "ستلعب دورا رئيسيا في الميناء".

وأكد غوتيريش في ريمبو في السويد الخميس أن الاتفاق حول مدينة الحديدة غرب اليمن بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين يتضمن وقفا كاملا لاطلاق النار وانسحابا عسكريا.

وقال غوتيريش للصحافيين "هناك وقف لاطلاق النار أعلن عنه في محافظة الحديدة بأكملها في الاتفاق وسيكون هناك انسحاب لكافة القوات من المدينة والميناء" مؤكدا أن منظمته ستتولى "دور مراقبة رئيسي للغاية في الميناء بينما ستتولى قوى محلية الحفاظ على النظام في المدينة".