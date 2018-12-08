كبير مفاوضي الحوثيين: يجب أن تكون مدينة الحديدة "منطقة محايدة"

محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:54 08/12/2018 حدث بتاريخ: 14:54 08/12/2018

قال محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم السبت إنه ينبغي إعلان مدينة الحديدة الساحلية ”منطقة محايدة“.

وجاءت التصريحات على هامش محادثات السلام الجارية في السويد مع وفد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ويسيطر الحوثيون على المراكز السكانية الرئيسية في اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وقال عبد السلام لرويترز إن الحوثيين يتقبلون فكرة أن تلعب الأمم المتحدة دورا في مطار صنعاء في إطار مسعى لإعادة فتحه.