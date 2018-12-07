باريس تطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ونظيره الفلسطيني رامي الحمد

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:55 07/12/2018 حدث بتاريخ: 20:55 07/12/2018

طالب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الجمعة ب"رفع الحصار الاسرائيلي" المفروض على قطاع غزة وبتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال فيليب إثر لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في باريس "لن يكون هناك سلام من دون حل دائم لغزة، يشمل المصالحة الفلسطينية ورفع الحصار الاسرائيلي".

ولا تزال العلاقات متوترة بين حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وحاولت مصر مرارا تحقيق هذه المصالحة، كما تبذل القاهرة جهودا من أجل هدنة بين اسرائيل وحماس.

وذكر فيليب بدعم فرنسا "لحل الدولتين" على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما.

وأشار الى "الوضع المقلق" في المنطقة جراء "تسارع وتيرة الاستيطان الاسرائيلي" والمواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

من جهته، كرر الحمد الله دعوته الى تنظيم مؤتمر دولي "مع مشاركة واسعة تشمل الاطراف المعنيين" بهدف "إحياء عملية السلام".