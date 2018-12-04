توقيع اتفاق منحة أميركية للأردن بقيمة 745 مليون دولار

أردنيون تظاهروا احتجاجا على الغلاء وزيادة الضرائب قرب مقر رئيس الوزراء في عمان في 6 يونيو 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:42 04/12/2018 حدث بتاريخ: 18:43 04/12/2018

وقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اتفاقية منحة بقيمة 745 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة لعام 2018 للمملكة.

وتم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة "لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب خزينة المملكة قبل نهاية العام الحالي.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان جيم بارنهارت الذي وقع الاتفاق إن واشنطن "تحتفظ بشراكة طويلة الأمد مع المملكة، تهدف من خلالها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وتطوير جودة الخدمات الأساسية".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 شباط/فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1,275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالي حتى عام 2022 وبما يتجاوز 6,3 مليار دولار.

وتنص المذكرة على ان تلتزم الولايات المتحدة تقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و 2022.

ويعتبر برنامج المساعدات الاميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الاساسيين في الشرق الاوسط، من أكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.

وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع تشرين الاول/اكتوبر البنك المركزي الاردني نحو 1,16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن إطار حزمة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دولار تعهدت بها في اثناء قمة مكة في حزيران/يونيو الماضي.

وعقدت قمة مكة إثر احتجاجات شعبية في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا فيما تجاوز الدين العام 40 مليار دولار.