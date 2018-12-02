الشرطة اللبنانية تشتبك مع سياسي وسط تصاعد حدة التوتر

السياسي الدرزي وئام وهاب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:48 02/12/2018 حدث بتاريخ: 10:48 02/12/2018

تصاعدت مواجهة بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري وسياسي موال لسوريا يوم السبت إثر إطلاق رصاص أثناء محاولة الشرطة تسليم السياسي طلب استدعاء لاستجوابه في اتهامات بتهديد السلم الأهلي.

وشهدت الأيام السابقة تصاعدا في حدة التوتر في لبنان بعد انتشار مقطع مصور للسياسي الدرزي وئام وهاب ظهر فيه وسط جمع وهو يوجه إهانات شخصية بذيئة.

وعلى الرغم من أن وهاب لم يذكر اسم الشخص الذي وجه إليه تلك الاهانات في الشريط المصور إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنه يشير إلى سعد الحريري ووالده رفيق الحريري الذي قتل عام 2005.

ورفع حلفاء الحريري شكوى قضائية واتهموا وهاب وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية القوية بتأجيج الانقسامات وتهديد السلم الأهلي.

وقالت الشرطة في بيان إن ضباطا توجهوا لمنزل وهاب في قرية الجاهلية‭ ‬يوم السبت بهدف استدعائه للاستجواب ولكنه فر قبل وصولهم.

وأضافت أن الشرطة لم تطلق النار ولكن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مبان مجاورة كما أطلق أنصار وهاب النار بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة أحد مساعديه.

ونقلت محطة (إل.بي.سي إنترناشونال) التلفزيونية عن وهاب قوله إن شخصا أصيب فيما وصفه باشتباك.

وأضاف وهاب في تصريحات نشرتها المحطة على حسابها على تويتر إنه تعرض اليوم لمحاولة اغتيال وإن الشخص الذي أصيب كان على بعد أمتار منه قائلا فليتحمل الحريري مسؤولية هذا الدم.

وقال في إشارة إلى المقطع المصور الذي أدى إلى تقديم شكوى قانونية ضده إن تعليقاته كانت "عامة" وليست موجهة لأسرة الحريري. وانتقد قوات الأمن لوصولها إلى القرية بأعداد كبيرة وقال إن ما حدث اليوم يعني حربا أهلية.

وقالت الشرطة إنه تم فرض حظر على سفر وهاب.

وكان أنصار الحريري قد نظموا في الأسبوع الماضي احتجاجات وأغلقوا طرقا بعد تنديد وهاب بالحريري بوصفه غير كفء خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري إن حملة أكاذيب تستهدف الحريري من جانب ما وصفها بعقول مريضة بهدف عرقلة جهود تشكيل حكومة جديدة.

ووهاب شخصية درزية بارزة في لبنان وتربطه علاقات وثيقة بالحكومة السورية. وللدروز ثمانية مقاعد في مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوا.

وقال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط يوم السبت بعد اجتماع مع الحريري إنه مع أي إجراء ضد أي شخص يهدد السلم الأهلي.