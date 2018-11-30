بوتين يندد خلال قمة مجموعة العشرين بالاستخدام "المسيء" للعقوبات والحمائية التجارية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:04 30/11/2018 حدث بتاريخ: 18:04 30/11/2018

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في بوينوس آيرس بالاستخدام "المسيء" للعقوبات "الاحادية الجانب" والحمائية التجارية وذلك قبيل افتتاح قمة مجموعة العشرين في العاصمة الارجنتينية.

وقال بوتين الذي تخضع بلاده لعقوبات اقتصادية قاسية أوروبية وأميركية بسبب الازمة الاوكرانية منذ 2014 "لا يمكننا الا ملاحظة منافسة غير شريفة تحل بشكل متزايد محل حوار نزيه يستند الى مبدأ المساواة بين الدول. ان ممارسة مسيئة عبر استخدام عقوبات احادية الجانب غير مشروعة واجراءات حمائية تنتشر".