توقيف سوريين مشتبه بتورطهما في قتل المذيع البريطاني غافين فورد قرب بيروت

صورة أرشيفية لمقدم البرامج الإذاعية البريطاني غافين فورد

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:05 29/11/2018 حدث بتاريخ: 19:05 29/11/2018

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية شابين سوريين يُشتبه بارتكابهما جريمة قتل المذيع البريطاني غافين فورد، مقدم أحد أبرز البرامج الإذاعية الشهيرة في لبنان، وفق ما أفادت قوى الأمن الداخلي في بيان الخميس.

وعثر الثلاثاء على جثة فورد (53 عاماً) في شقته في بلدة بيت مري شمال شرق بيروت. وهو يعمل منذ التسعينات في إذاعة "راديو وان" الناطقة بالانكليزية، ويُعرف بتقديمه برنامج "غافين فورد إن ذي مورنينغ" الصباحي.

وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه تمّ توقيف شابين من الجنسية السورية، أحدهما مواليد العام 1991 والثاني العام 1995.

وأضافت في بيانها "بالتحقيق معهما، اعترفا بارتكابهما جريمة القتل، وأنهما حضرا ظهر يوم الإثنين إلى منزل المغدور بهدف السرقة، وأقدما على خنقه وضربه بآلة حادة إلى أن فقد وعيه وغادرا المكان على متن سيارته".

وعثرت القوى الأمنية في مكان إقامتهما في محلة النبعة في ضاحية بيروت الشمالية على "قسم من المسروقات (..) وعلى الهاتف الخلوي للضحية ومفاتيح سيارته، وأوراقها الثبوتية".

وأثار خبر مقتل فورد ردود فعل واسعة من مستمعيه الذين نعوه بحزن وتأثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي احتفل بعيد ميلاده الأحد الماضي.

وعبر السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ الثلاثاء عن "صدمته وحزنه العميق" إزاء وفاة فورد.

في كانون الأول/ديسمبر العام 2018، قُتلت المواطنة البريطانية ريبيكا دايكس التي كانت تعمل في سفارة بلادها في بيروت. وأوقفت القوى الأمنية سائق سيارة الأجرة التي كانت تقلها، وقد اعترف لاحقاً بخنقها بعدما حاول اغتصابها.