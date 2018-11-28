بارزاني يعلن التوصل لتفاهمات مع الحكومة العراقية بشأن المناطق المتنازع عليها

زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بشمال العراق مسعود بارزاني

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:40 28/11/2018 حدث بتاريخ: 16:19 28/11/2018

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بشمال العراق مسعود بارزاني اليوم الإربعاء عن توصله إلى تفاهمات جيدة مع بغداد لحل مشاكل المناطق المتنازع، معتبرا أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي "لايريد الأذى" لشعب كردستان.

ونقل موقع (السومرية نيوز) الاخباري عن بارزاني قوله ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل ، "دعونا دائما الى حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار، لذلك ذهبنا إلى بغداد لإظهار حسن نيتنا وجلسنا مع الجميع ولم تكن أي من خطواتنا على حساب مبادئنا، واستراتيجياتنا".

وأضاف "أجرينا حوارات جدية في بغداد بشأن المناطق الكردستانية المستقطعة من إقليم كردستان "، مشيرا إلى "إننا توصلنا إلى تفاهمات جيدة لحل مشاكل تلك المناطق عبر الحوارات والمادة 140 من الدستور العراقي".

وتابع بارزاني "لا أتصور أبدا أن يقدم عبد المهدي على ما فعله سابقه من قطع الموازنة وإغلاق المطارات"، لافتا الى انه "لو حدث ذلك فإنه يعني نهاية كل شيء".

يذكر أن زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد في 21 تشرين ثان/ نوفمبر الحالي هي الأولى بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي وإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان، حيث التقى بعدد من المسؤولين بينهم رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي إضافة إلى رؤساء الكتل السياسية بينهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري.