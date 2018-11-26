لإمارات تقرّر العفو عن البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:08 26/11/2018 حدث بتاريخ: 12:22 26/11/2018

أصدر الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجز المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قضية تجسّس في الدولة الخليجية، حسبما أفاد بيان رسمي الاثنين.

وجاء في البيان أنه سيُسمَح للشاب البريطاني بمغادرة دولة الامارات "فور اكتمال الإجراءات الرسمية".

وأوضح البيان أن عائلة هيدجز قدّمت "التماسا للعفو" إلى الشيخ خليفة "من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه"، وان الرئيس الاماراتي قرر أن يكون هيدجز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر عفوا بحقهم لمناسبة اليوم الوطني.

وكانت محكمة في أبوظبي أصدرت الاربعاء الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق هيدجز بتهمة التجسس.

وأوقف هيدجز في الخامس من أيار/مايو في مطار دبي، وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي. وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 تشرين الاول/اكتوبر دون السماح له بالسفر، حتى موعد جلسة محاكمته الاربعاء الماضي.

وذكرت السلطات الإماراتية أن هيدجز قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".

ورغم قرار العفو عنه، كرّرت أبوظبي الاثنين اتهام هيدجز بأنه "عميل استخبارات".

وقال بيان تلاه المسؤول الاعلامي الحكومي جابر اللمكي أن هيدجز قام بأعمال تجسس حول القدرات العسكرية للدولة الخليجية، وسياساتها الاقتصادية، والعائلات الحاكمة فيها، ودورها العسكري والسياسي في اليمن.

وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في بيان العفو إن خطوة الافراج عن هيدجز "تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً".