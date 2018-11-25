روسيا تتهم مقاتلي المعارضة بقصف حلب السورية بغاز الكلور

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:06 25/11/2018 حدث بتاريخ: 13:45 25/11/2018

اتهمت روسيا اليوم الأحد مقاتلي المعارضة السورية بإطلاق قذائف بغاز الكلور على مدينة حلب مما أسفر عن تسمم 46 شخصا بينهم ثمانية أطفال مضيفة أنهم يتلقون العلاج في المستشفى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مقاتلي المعارضة قصفوا حلب من منطقة لخفض التصعيد في إدلب يسيطر عليها مسلحو جبهة النصرة وأنها تعتزم الحديث مع تركيا بشأن الواقعة بما أن أنقرة هي الضامن لالتزام المعارضة المسلحة بوقف لإطلاق النار.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف في بيان "تفيد معلوماتنا الأولية التي أكدتها أعراض التسمم بين الضحايا أن القذائف المستخدمة في قصف مناطق سكنية في حلب كانت معبئة بغاز الكلور".