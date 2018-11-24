مسلحون يشتبه أنهم من داعش يقتلون 9 في جنوب ليبيا

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:43 24/11/2018 حدث بتاريخ: 14:44 24/11/2018

قال أحد السكان إن مسلحين أغاروا على بلدة في عمق صحراء جنوب ليبيا يوم الجمعة وقتلوا تسعة أشخاص وخطفوا آخرين في هجوم ألقى مسؤولون باللوم فيه على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين سيطروا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم. وأوضح المصدر أن من المعتقد أن المهاجمين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الالكتروني قالت إنهم قُتلوا في الهجوم. وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات تخييم في الصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وقال أحد السكان إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 10 مضيفا أن المهاجمين خطفوا عددا من رجال الشرطة والمدنيين.

وشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي عام 2016.