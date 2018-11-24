بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في البحرين

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:05 24/11/2018 حدث بتاريخ: 12:06 24/11/2018

قالت وكالة أنباء البحرين إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح يوم السبت للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقالت الوكالة إن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء. ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 365 ألفا و467 ناخبا.

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات. وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.