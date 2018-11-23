مصرع سائحة فرنسية إثر سقوطها من مرتفع صخري في البتراء

صورة من الارشيف لمدينة البتراء الاثرية الاردنية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:03 24/11/2018 حدث بتاريخ: 21:25 23/11/2018

لقيت سائحة فرنسية مصرعها الجمعة إثر سقوطها من فوق مرتفع صخري في مدينة البتراء الاثرية جنوب الاردن على ما أفاد الدفاع المدني الاردني.

وقال الناطق الاعلامي للدفاع المدني الرائد اياد العمرو لفرانس برس إن "سائحة فرنسية توفيت اليوم الجمعة إثر سقوطها من مرتفع صخري يبلغ ارتفاعه نحو 50 مترا في منطقة البتراء" الواقعة على بعد نحو 230 كلم جنوب عمان.

وأضاف أن "المتوفاة كانت ضمن مجموعة سياحية تضم والدتها وأخواتها"، مشيرا الى أن "كوادر الإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني عملت على نقل وإخلاء جثة المتوفاة إلى المستشفى".

والسائحة التي تبلغ من العمر 28 عاما كانت تقوم بجولة على آثار المدينة في مكان وعر ضمن مجموعة سياحية مؤلفة من 15 شخصا برفقة دليل سياحي عندما تعثرت من فوق مرتفع صخري وسقطت على رأسها على صخرة، بحسب ما أفاد رئيس جمعية الادلاء السياحيين الاردنية حسن عبابنة لفرانس برس.

وتعتبر مدينة البتراء الأثرية، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، من الوجهات المفضلة للسياح الاجانب.

ويعتمد اقتصاد الاردن البالغ عدد سكانه 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.