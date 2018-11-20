العراق يشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:55 20/11/2018 حدث بتاريخ: 17:23 20/11/2018

قال الجيش العراقي إن العراق شن ضربات جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا اليوم الثلاثاء ودمر مبنيين يضمان 40 مقاتلا وأسلحة.

وأضاف في بيان "نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/خلية الصقور الاستخباراتية".

وتابع "أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".

وكان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على ثلث أراضي العراق قبل أن تلحق به هزيمة كبيرة إلا أنه واصل نصب كمائن وارتكاب اغتيالات وتفجيرات في البلاد وما زال يمثل تهديدا على طول حدود العراق مع سوريا.

ويشن السلاح الجوي العراقي ضربات ضد الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام الماضي بموافقة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد

والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.

وأعلن العراق الانتصار على التنظيم في ديسمبر كانون الأول. وللعراق علاقات طيبة بإيران وروسيا حليفي الأسد الأساسيين في الحرب الأهلية السورية كما يتمتع بدعم قوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

ولجأ تنظيم الدولة الإسلامية إلى أسلوب العصابات منذ تخليه عن هدفه بالتمسك بالأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا وإقامة دولة خلافة معلنة من جانب واحد هناك.