اصابة 25 فلسطينياً بينهم مصور صحفي بجروح برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:03 19/11/2018 حدث بتاريخ: 20:11 19/11/2018

أصيب خمسة وعشرون فلسطينيا بينهم مصور صحافي في وكالة اسوشيتدبرس الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات نظمتها الهيئة العليا ل"مسيرات العودة" الفلسطينية في شمال قطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الجرحى أصيبوا "بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي" ومن بينهم راشد رشيد وهو مصور تلفزيوني في مكتب وكالة اسوشيتدبرس في قطاع غزة.

وأوضح أن رشيد "أصيب فوق مفصل القدم اليسرى برصاصة من النوع المتفجر ونقل على إثرها الى المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا لتلقي العلاج".

ودارت مواجهات بين عشرات المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي قرب شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.

وتنظم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة "المسير البحري" عصر كل اثنين ضمن الاحتجاجات التي تنظمها في قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، و"تثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم التي هجروا منها" قبل سبعين عاما، وفق الهيئة.

بدأت الاحتجاجات التي تبلغ ذروتها في كل جمعة، في 30 آذار/مارس الماضي. وقتل منذ ذلك التاريخ 235 فلسطينياً في القطاع وأصيب نحو 12 ألفا بإصابات متفاوتة الخطورة.

وقتل عسكريان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون يوم الثلاثاء الماضي إلى تهدئة بوساطة مصرية بعد تصعيد عسكري استمر يومين تخلله إطلاق مئات الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية وشن إسرائيل غارات كثيفة على القطاع.