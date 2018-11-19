الحوثيون يعلنون وقف إطلاق الصواريخ على التحالف بقيادة السعودية

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كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:37 19/11/2018 حدث بتاريخ: 17:48 19/11/2018

قالت جماعة الحوثي في اليمن اليوم الاثنين إنها أوقفت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات وحلفائهما في اليمن استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

وأضافت الجماعة المتحالفة مع إيران والتي تحارب الحكومة المدعومة من السعودية منذ قرابة أربع سنوات أنها مستعدة "لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كل الجبهات وصولا إلى سلام عادل ومشرف إن كانوا فعلا يريدون السلام للشعب اليمني".

وتزايدت الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء الحرب التي أدت إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل وجعلت اليمن على شفا مجاعة.

وجاءت خطوة الحوثيين بعد أن أمر التحالف الذي تقوده السعودية بوقف هجومه على ميناء الحديدة اليمني الذي أصبح محور هذه الحرب.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في بيان "إننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها باليمن".

وأضاف أن القرار اتخذ بعد مناقشات مع مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن و"إثباتا لحسن النوايا، وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام".

ويحاول جريفيث إنقاذ محادثات السلام عقب انهيار جولة في سبتمبر أيلول بسبب عدم حضور الحوثيين. ويأمل جريفيث في إجراء المحادثات قبل نهاية العام في السويد للاتفاق على إطار عمل من أجل السلام في ظل حكومة انتقالية.

وقال جريفيث لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إن الأطراف المتحاربة في اليمن قدمت "تأكيدات قاطعة" على التزامها بحضور محادثات سلام.

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان في كلمة اليوم الاثنين مجددا على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن.

* "سئمنا هذه الحرب"

واتسم رد فعل يمنيين على ما أعلنه الحوثيون بالحذر اليوم الاثنين.

وقالت منى إبراهيم وهي معلمة تعيش في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ سبتمبر أيلول 2014 "ندعو أن تكون هذه هي البداية الحقيقية للسلام في اليمن. سئمنا جميعا هذه الحرب".

وقال محمد الأهدل من الحديدة "نريد فقط أن نعيش مثل بقية البشر".

وقالت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين إنها تحتفظ بحق الرد على "أي خرق أو تصعيد للعدوان".

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا على تجمع للقوات المدعومة من السعودية في صحراء ميدي المتاخمة للمملكة.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم الصاروخية على السعودية رد على الغارات الجوية التي يشنها التحالف المدعوم من الغرب على اليمن، والذي دخل الحرب عام 2015 سعيا لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وشن التحالف آلاف الضربات الجوية في اليمن مما أسفر عن إصابة مدارس وأسواق ومستشفيات وسقوط مئات القتلى على الرغم من إعلانه أنه لا يستهدف المدنيين.

وأوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر من جانب واحد في يوليو تموز الماضي لدعم جهود السلام بعد أن علقت السعودية مؤقتا صادرات النفط عبر قناة استراتيجية بالبحر الأحمر عقب هجمات على ناقلات للنفط الخام.

وحث حلفاء غربيون رئيسيون من بينهم الولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار قبل استئناف جهود الأمم المتحدة.

وتزود الدول الغربية الدول العربية المشاركة في التحالف بأسلحة ومعلومات مخابرات ولكنها أبدت تحفظات متزايدة بشأن هذا الصراع منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول أوائل الشهر الماضي.