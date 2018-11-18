رئيس وزراء مصر: محادثات بين مصر وإثيوبيا لتسوية الخلافات حول سد النهضة

صورة عامة لسد النهضة الاثيوبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:35 18/11/2018 حدث بتاريخ: 18:35 18/11/2018

قالت مصر يوم الأحد إن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة انه يمثل تهديدا لمواردها المائية.

وعقد البلدان والسودان سلسلة إجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل الى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي قوله بعد محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد إن الجانبين اتفقا على الإسراع في المحادثات.

وقالت الوكالة إن الجانبين اتفقا على ”بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها“.

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن السد وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد إلى تقليل كميات المياه القادمة إليها من هضبة الحبشة عبر السودان.

وسيولد السد نحو 6000 ميجاوات عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وقالت الوكالة إن أبي أحمد أكد مجددا حرصه الشخصي على حقوق القاهرة في نهر النيل.

وفي أغسطس آب أقر رئيس الوزراء الإثيوبي بأن اكتمال بناء السد سيتأخر عدة سنوات بعد أن كان من المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2020 .