خمسة قتلى بانفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:17 18/11/2018 حدث بتاريخ: 18:23 18/11/2018

قتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، في انفجار سيارة مفخخة الأحد في مدينة تكريت شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير الذي وقع أمام مطعم في المدينة التي تبعد نجو 175 كيلومترا إلى شمال العاصمة العراقية، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

ورغم إعلان بغداد "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الأول/ديسمبر 2017، فإن الخلايا النائمة للجهاديين ما زالت قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية في أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التي كانت لأكثر من ثلاث سنوات "عاصمة الخلافة" لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.