مصر: حكم بإعدام مؤسس "خلية طنطا" الإرهابية

قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات على 6 آخرين

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:01 17/11/2018 حدث بتاريخ: 14:01 17/11/2018

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإعدام مؤسس خلية طنطا الإرهابية بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، فيما صدرت أحكام بالسجن بحق باقي المتهمين.

وصدر قرار في أكتوبر الماضي بإحالة أوراق إبراهيم محمد إبراهيم إلى المفتي وتحديد جلسة 17 نوفمبر للنطق بإعدامه وإصدار الأحكام بحق باقي المتهمين في ذات القضية وعددهم 7 متهمين.

كما قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات على 6 آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية شمالي القاهرة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا "الخلية" على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف قوات الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

يذكر أن الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين في 4 سبتمبر 2016.