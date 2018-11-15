رئيس الوزراء الليبي ينتقد "نفاق" الأوروبيين في قضية الهجرة

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السرج

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:26 15/11/2018 حدث بتاريخ: 20:26 15/11/2018

انتقد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، "نفاق" الاوروبيين حول مسالة الهجرة، وطالب في مقابلة نشرتها الخميس صحيفة كورييري ديلا سيرا، بمزيد من التعاون.

وقال السراج للصحيفة اليومية الإيطالية "أرى كثيرا من النفاق في المطالب الأوروبية من بلادنا. تطلبون منا أن نبقي داخل حدودنا اكثر من 600 الف مهاجر، يقيم 30 الفا منهم في المخيمات الرسمية".

وفيما يدعم الاتحاد الاوروبي ويمول ويجهز خفر السواحل الليبيين لمنع عمليات المغادرة، قال السراج "ترفضون أنتم، الأغنى منا بكثير، ان تستقبلوا حتى واحدا منهم. تطردون الاعداد القليلة التي تصل الى بلادكم".

واضاف "أرغب في مزيد من التعاون".

وتابع ان "متسللين من تنظيم الدولة الاسلامية يمكن ان يكونوا بين هؤلاء المهاجرين. يتعين على اجهزة الشرطة واستخباراتنا العمل سوية اذا ارادوا تجنب الأسوأ".