ستة جيوش عربية تشارك لأول مرة في مناورات "درع العرب1" في مصر

دبابات مصرية مشاركة في مناورات درع العرب في محافظة مطروح المصرية في 15 نوفمبر 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:51 15/11/2018 حدث بتاريخ: 19:52 15/11/2018

نفذت ستة جيوش عربية تشارك لأول مرة في مناورات "درع العرب1" مناورة بالذخيرة الحية أمام الصحافيين الخميس بمنطقة الحمام الصحراوية في شمال غرب مصر، على البحر المتوسط.

وشهد هذه المناورة بحسب بيان للجيش، الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة المصرية والفريق حمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن فهد عبد الله المطير قائد القوات البرية السعودية وعدد من قادة الجيوش الستة المشاركة في المناورة وهي الى مصر والسعودية والامارات، الكويت والبحرين والاردن.

ويشارك لبنان والمغرب كمراقبين في هذه المناورات الاولى من نوعها التي تجري في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وهي من أكبر القواعد العسكرية في افريقيا والدول العربية.

وشاركت في مناورة الخميس قوات مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن بالدبابات والطائرات وأطلقت قذائف على أهداف في وسط الصحراء.

وأتاحت هذه المناورات التي بدأت قبل أسبوع وتنتهي الجمعة إظهار "مدى التفاهم والتعاون وتوحيد المفاهيم لمختلف العناصر المشاركة"، بحسب بيان للجيش المصري.

وقال رئيس الاركان المصري الفريق محمد فريد إن مناورات "درع العرب 1 من أهم التدريبات العربية بالمنطقة التي تساهم في دعم أواصر التعاون العسكري في ظل التحديات المشتركة التي تهدد الأمة العربية".

وأضاف الفريق فريد أن تدريب "درع العرب 1 يستهدف توحيد المفاهيم والمدارس والمؤسسات العسكرية العربية وأن الهدف الأساسي للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على السلام في المنطقة العربية ضد كافة التهديدات على المستويات الإقليمية والدولية في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات للإرهاب".

وفي إطار هذه المناورات، نفدت القوات المشاركة الاربعاء "عملية مشتركة لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية"، بحسب بيان الجيش الذي أكد انه تم تنظيم "ندوة لكبار القادة عن الأزمات الدولية والتحديات التي تواجه العالم العربي".