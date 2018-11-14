مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي على الحدود شمال قطاع غزة

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:45 14/11/2018 حدث بتاريخ: 17:45 14/11/2018

قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي شمال قطاع غزة الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة عن إعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل، وفق

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ومصدر أمني.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إن "نواف أحمد العطار (20 عاما) استشهد شمال قطاع غزة". وقال مصدر أمني فلسطيني إن نواف العطار يعمل صيادا وقتل شمال بلدة بيت لاهيا أثناء إلقائه الشباك في البحر في منطقة حدودية".

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي "إن قوات الجيش تعرفت على عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من السياج الأمني في قطاع غزة الشمالي".

واضاف "عندما اقترب أحد المشتبه بهم من السياج الأمني، أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية النار عليه وفقا لإجراءات ومقاييس العملية المعمول بها".

وقال إن "الفلسطيني لم يكن على متن قارب".

وقتل 15 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي وفي الغارات الجوية منذ مساء الأحد. في حين قتل ضابط في الجانب الإسرائيلي. وقتل عامل فلسطيني في الجانب الإسرائيلي في انفجار صاروخ أطلق من غزة.

ومنذ مساء الأحد. شنت غارات جوية كثيفة على القطاع حيث ضربت 160 هدفاً فيما أطلقت نحو 460 قذيفة هاون وصاروخ من قطاع غزة. واندلعت الاشتباكات بعد توغل وحدة إسرائيلية اشتبكت مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام في القطاع الأحد.

وتم التوصل مساء الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين.

وأصدرت الفصائل وبينها حركة حماس، بيانا مشتركا قالت فيه إن "جهودا مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني".