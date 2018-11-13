واشنطن مستعدة لبدء مباحثات حول شطب السودان عن قائمة "الدول الراعية للارهاب"

وزير الخارجية السوداني الدرديري

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:42 13/11/2018 حدث بتاريخ: 21:42 13/11/2018

أبدى رئيس بعثة واشنطن الدبلوماسية لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس الثلاثاء استعداد واشنطن لبدء مباحثات مع الخرطوم من أجل شطب السودان عن قائمة "الدول الراعية للارهاب" المدرج عليها منذ عام 1993.

وقال كوتسيس في مؤتمر صحافي في الخرطوم "الولايات المتحدة مستعدة لبدء عملية تهدف الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وكانت الخارجية الاميركية أعلنت الاربعاء الماضي أنها مستعدة لشطب السودان عن "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، شرط أن تقوم السلطات السودانية بالمزيد من الاصلاحات.

وأكدت واشنطن الأسبوع الماضي عقب اجتماع بين وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ونائب وزير الخارجية الأميركي جون سيلفان أن الطرفين اتفقا على بدء الحوار بينهما حول ستة شروط حددتها.

وهذه الشروط هي توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتحسين حقوق الانسان والحريات الدينية في السودان، ووقف الأعمال العدائية لتسهيل الوصول الى سلام في مناطق النزاع في البلاد، ووصول المساعدات الإنسانية الى مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق التي يدور فيها قتال بين الحكومة ومتمردين، إضافة الى التزام الخرطوم بقرارات الأمم المتحدة حول كوريا الشمالية، واتخاذ خطوات في شأن اتهامات متعلقة بالإرهاب.

وقال كوتسيس إن معالجة السودان لكل القضايا التي تشغل الولايات المتحدة ستنقل البلاد الى "ظروف أفضل بكثير دوليا مما هي عليه الآن".

وأضاف "بسبب وجود السودان على القائمة، نحن ملزمون بموجب القانون بقطع الطريق أمام أي تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي او أي مؤسسات تمويل دولية".

وأدرجت الولايات المتحدة السودان على القائمة عام 1993 عندما قدم ملاذا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بين عامي 1992 و1996.

وفي عام 2006، أضافت سببا جديدا مرتبطا بالنزاع الدائر بين الحكومة والمتمردين في إقليم دارفور بغرب البلاد منذ 2003.

وتدهورت العلاقات بين البلدين حين بدأت الحكومة السودانية حملة لوقف التمرد في إقليم دارفور، لكنها تحسنت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي رحبت إدارته بقبول الخرطوم استقلال جنوب السودان عام 2011 بعد عقود من الحروب المدمرة.