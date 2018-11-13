محكمة أردنية تصدر أحكاما على تسعة متشددين في هجوم الكرك

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كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:53 13/11/2018 حدث بتاريخ: 15:53 13/11/2018

أصدرت محكمة أردنية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن على تسعة متشددين لضلوعهم في عملية إطلاق نار قبل عامين في قلعة أثرية بمدينة الكرك جنوب البلاد أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص من بينهم سائحة كندية.

وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاثة أعوام والسجن المؤبد.

وقالت المحكمة إن المجموعة المؤلفة من تسعة شاركت بمساعدة إسلاميين متشددين في هجمات في المنطقة المحيطة بقلعة أثرية. وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة متشددين.

وقالت محكمة أمن الدولة إن المتهمين أدينوا بارتكاب "أعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان... وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية".

وكثرا ما استهدف متشددون من تنظيم القاعدة وجماعات متطرفة أخرى الأردن الحليف للولايات المتحدة ويقضي عشرات المتشددين في الوقت الراهن أحكاما بالسجن لمدد طويلة.

ويلعب الأردن دورا مهما في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وقال دبلوماسيون غربيون ومصادر مخابرات إقليمية إنه يوفر دعما عسكريا ولوجيستيا ومخابراتيا.

وتفادى الأردن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من انتفاضات وحروب أهلية وتشدد إسلامي منذ عام 2011 لكنه يظل في حالة تأهب مرتفعة.