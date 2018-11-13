العاهل السعودي يقوم بجولة في شمال المملكة الأسبوع المقبل

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:15 13/11/2018 حدث بتاريخ: 14:15 13/11/2018

قال الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء إن الملك سلمان سيستأنف جولة داخلية الأسبوع المقبل وذلك فيما تواجه الرياض أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي تعد أسوأ أزمات المملكة منذ نحو 30 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا جاء فيه أن الملك سيتفقد أحوال المواطنين وسيقوم بتدشين مشروعات تنموية في مناطق شمالية من بينها مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.

وزار الملك سلمان منطقتي القصيم وحائل شمالي العاصمة الرياض الأسبوع الماضي. ورافقه في أجزاء من هذه الجولة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

والجولات هي أحدث مسعى من جانب الملك وتهدف فيما يبدو إلى تعزيز سلطة ولي العهد الذي تولى إدارة الشؤون اليومية للمملكة لكنه يواجه انتقادات دولية منذ قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأوامر بقتل خاشقجي صدرت عن أعلى مستوى في الحكومة السعودية لكنه لا يعتقد أن للملك سلمان نفسه علاقة بها.

وأقر مسؤولون سعوديون بأن القتل كان مدبرا وذلك بعد أن نفت الرياض ذلك في بادئ الأمر لكنهم قالوا إن الأمير محمد لم يكن على علم بالعملية على وجه التحديد.

وولي العهد البالغ من العمر 33 عاما في طريقه ليصبح أول عاهل سعودي ينتمي للجيل الجديد منذ 65 عاما لكن صعوده غير نظام الحكم المعمول به في المملكة منذ عقود.