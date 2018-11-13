مقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية على غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:40 13/11/2018 حدث بتاريخ: 12:40 13/11/2018

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني وجرح آخر الثلاثاء في غارة اسرائيلية على القطاع، ما يرفع عدد القتلى في الجيب المحاصر إلى خمسة فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة.

من جهته أعلن الجيش الاسرائيلي أن طائرة تابعة له شنت غارة استهدفت مقاتلا كان ضمن مجموعة تطلق القذائف باتجاه اسرائيل. وتثير عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة والغارات الاسرائيلية على القطاع مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.

وقالت الوزارة إن القتيل الفلسطيني يدعى خالد السلطان ويبلغ من العمر 26 عاما، مشيرة إلى إصابة شخص آخر بجروح.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه ضرب نحو 150 هدفا في قطاع غزة منذ بعد ظهر الاثنين بينما أطلق الفلسطينيون نحو 400 صاروخ وقذيفة من القطاع باتجاه اسرائيل.

وانطلقت الجولة الأخيرة من العنف الأحد اثر عملية دامية نفذتها القوات الخاصة الاسرائيلية داخل القطاع ما دفع حماس التي تدير غزة للتعهد بالرد.

ورد الفلسطينيون باطلاق صواريخ وقذائف. وأصاب أحد الصواريخ حافلة وتسبب بإصابة جندي اسرائيلي. بدورها، نفذت اسرائيل غارات جوية على غزة.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.