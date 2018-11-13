الاردن يدعو الى تحرك فوري "لوقف العدوان الإسرائيلي" على غزة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:36 13/11/2018 حدث بتاريخ: 11:56 13/11/2018

دعت الحكومة الاردنية ليل الاثنين الثلاثاء الى تحرك فوري "لوقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة المحاصر من اجل "حماية الأبرياء"، بعد غارات اسرائيلية على القطاع أدت الى مقتل خمسة فلسطينيين.

ودعت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى "تحرك فوري لوقف العدوان الاسرائيلي وحماية الأبرياء"، مؤكدة "خطورة التصعيد في قطاع غزة".

ودانت غنيمات "العدوان الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا (...) واتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء معانة القطاع الانسانية"، مشيرة الى أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والصراع".

وأكدت غنيمات "ضرورة معالجة الأوضاع في قطاع غزة ضمن سياق سياسي شامل يضمن عودة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى طاولة المفاوضات بهدف حل الصراع على أساس حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار".

قتل خمسة فلسطينيين ليل الأحد الإثنين والإثنين في غارات إسرائيلية على غزة أدّت كذلك إلى تدمير مبنى التلفزيون التابع لحماس، ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر باتّجاه إسرائيل، في تصعيد يهدّد بنسف جهود إرساء هدنة دائمة.

ويأتي هذا التصعيد غداة عملية للقوات الخاصة الاسرائيلية داخل القطاع المحاصر أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وضابط اسرائيلي.

وأصيب حوالى 20 إسرائيلياً بجروح من جرّاء هذه الصواريخ، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف.