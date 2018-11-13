المشير خليفة حفتر يعلن أنه لن يشارك في مؤتمر باليرمو حول ليبيا

المشير خليفة حفتر

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:00 13/11/2018 حدث بتاريخ: 11:34 13/11/2018

أعلن المكتب الصحافي للمشير خليفة حفتر، أن الرجل القوي في شرق ليبيا لن يشارك في مؤتمر باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية الثلاثاء وإن كان قد وصل إلى المكان مساء الإثنين.

وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" المعلنة من جانب واحد إنها "تنفي الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة القائد العام للجيش الليبي" بالمؤتمر في مدينة باليرمو. وأضافت أنه توجه إلى صقلية "من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".