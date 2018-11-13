المشير خليفة حفتر يعلن أنه لن يشارك في مؤتمر باليرمو حول ليبيا
أعلن المكتب الصحافي للمشير خليفة حفتر، أن الرجل القوي في شرق ليبيا لن يشارك في مؤتمر باليرمو بجزيرة صقلية الإيطالية الثلاثاء وإن كان قد وصل إلى المكان مساء الإثنين.
وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" المعلنة من جانب واحد إنها "تنفي الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المحلية والدولية، حول مشاركة القائد العام للجيش الليبي" بالمؤتمر في مدينة باليرمو. وأضافت أنه توجه إلى صقلية "من أجل عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء دول الجوار والطوق لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية".