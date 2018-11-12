الرئيس المصري يزور إيطاليا لحضور مؤتمر عن ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم 30 اكتوبر 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:08 12/11/2018 حدث بتاريخ: 18:20 12/11/2018

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحضر مؤتمرا عن ليبيا في باليرمو في أول زيارة له لإيطاليا منذ اختفاء طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016.

وقالت الوكالة إن السيسي غادر القاهرة للانضمام إلى مؤتمر يستمر يومين في صقلية تستضيفه إيطاليا من أجل إيجاد سبل لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي تسودها الاضطرابات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011.

واختفى ريجيني في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني 2016 في ذكرى بداية الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. وعثر على جثته يوم الثالث من فبراير شباط ووجد محققون مصريون آثار تعذيب شديد عليها.

وقالت مصادر أمنية ومخابراتية لرويترز في 2016 إن الشرطة اعتقلت ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني من ذلك العام ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز أمن الدولة.

ونفى مسؤولون مصريون مرارا أي دور لهم في مقتل ريجيني.

ووترت القضية العلاقات بين مصر وإيطاليا التي استدعت سفيرها بسبب المسألة. وعادت العلاقات في العام التالي عندما قالت روما إنها ستعيد مبعوثها للقاهرة لمواصلة البحث عن قتلة ريجيني.